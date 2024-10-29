Bakan Güler ABD'li Mevkidaşı Austin ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı James Austin ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Güler ABD'li Mevkidaşı Austin ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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