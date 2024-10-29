Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sarıyer'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden milli sporcu Selene Durna son yolculuğuna uğurlandı. Durna'nın yakınları ayakta durmakta zorlanırken gözyaşlarını tutamadı...

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Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) Sarıyer'de bulunan evinin 6'ncı katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

İNTİHAR MI ETTİ?

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SEVENLERİNDEN VEDA

Durna için Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde İkindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Durna'nın ailesi, Beşiktaş Spor Kulübü yönetiminden Kadir Kılıç, Ekrem Keçeoğlu ve takım arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Mili sporcunun cenazesi törenin ardından Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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