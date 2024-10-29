MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama paylaşıldı.

MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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