Güneş'teki Patlama Görüntülendi! Dünyadaki Sinyaller Etkilenebilir
NASA yaptığı yeni açıklamada, Güneş'te meydana gelen bir patlamayı daha görüntülediğini duyurdu. Söz konusu patlamanın radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduğu kaydedildi.
NASA, Güneş'te bir patlamayı daha görüntülediğini duyurdu. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirve yapan güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu bildirildi.
Yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlamanın, X1.8 sınıfında kategorize edildiği aktarıldı.
Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalarda, ‘X sınıfı’ en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilirken, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor.
Kaynak: DHA