İki Araç Çarpıştı, Biri Takla Attı

Avcılar'da farklı yönlerden gelen iki araç yol ağzında çarpıştı. İki otomobilden birinin takla attığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

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Avcılar Cami Sokak’tan gelen 34 KF 9801 plakalı otomobile Denizköşkler Caddesi’nden gelen 06 PM 969 plakalı otomobil çarptı. Cami Sokak’tan gelen otomobil savrularak takla attı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı yerde kısa süre önce meydana gelen kazada Cami Sokak’tan gelen İETT otobüsü bu kez Denizköşkler Caddesi’nden gelen otomobile çarparak bir süre sürüklemiş, bir çocuk yaralanmıştı. Bölgede esnaf Ünal Güneri, “Burada senelerdir süregelen bir sıkıntı var. Tam yol ağzında haftada 2-3 kaza oluyor. Kazaların geneli ölümlü değil ancak, önlem alınması gerek. Burada bir kasis var ancak özelliğini kaybetmiş. Yolun iki tarafına kasis yapılırsa kazaların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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