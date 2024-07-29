Polis Ekipleri 'Camdaki Çatlaklar' İçin Alarma Geçti

Aydın'da bir spotçunun camında görülen çatlaklar ekipleri harekete geçirdi. Mermi izi olduğu düşünülen çatlaklar için polis ekipleri inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Polis Ekipleri 'Camdaki Çatlaklar' İçin Alarma Geçti

Aydın’ın Efeler ilçesi bulunan bir spotçunun camında tespit edilen esrarengiz çatlaklar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar izlerin mermi izi olabileceğini iddia ederken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2022 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan spotçunun sahibi iş yerine geldiğinde camda çeşitli çatlakların bulunduğunu fark etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri spotçunun yan tarafında bulunan ve kapalı durumda olan berberin camında da aynı çatlaklardan olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların camdaki çatlakların mermi izi olduğunu iddia ettiği konuyla ilgili ilk belirlemelere göre çatlakların nasıl oluştuğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamazken, olayın aydınlatılabilmesi için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor
Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın! Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın! Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Yurt Dışına Kaçacaklardı... 31 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı Yurt Dışına Kaçacaklardı... 31 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!