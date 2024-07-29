Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
Elazığ’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
POLİSLER İNCELEME YAPTI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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