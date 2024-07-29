Ortalık Toz Duman Oldu! Arazi Aracıyla Dakikalarca Drift Attılar
Bursa'da gençler dakikalarca arazi aracıyla drift attı. O anlar amatör kameraya yansırken, metro bekleyen vatandaşlar toza boğuldu.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi Ertuğrul metro istasyonu yanında bulunan boş arsada gençler dakikalarca drift attı.
Plakası ve kimliği henüz öğrenilemeyen gençler atv aracı ile drift atmaya başladı. Drift atan gençler metro bekleyen vatandaşları toza boğdu.
Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA