Evinde Kenevir Eken Zanlı Tutuklandı

Siirt'te evinde uyuşturucu eken kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Evinde Kenevir Eken Zanlı Tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evinde kenevir eken zanlı tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kurtalan ilçesi Akdem köyü Akdoğan mezrasında bulunan şüpheli S.A.'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 20 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 220 adet tabanca fişeği ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifadelerine yer verildi.

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