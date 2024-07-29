Genç Kız Otomobilde Baygın Halde Bulundu! Camları Kırarak Kurtardılar
Diyarbakır'da bir genç otomobil içinde baygın halde bulundu. Trafikteki diğer sürücüler tarafından kurtarılan kız, hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır-Elazığ karayolu Elazığ Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ışıklarda aracında baygınlık geçirdi. Trafikteki diğer sürücüler fenalaşan genç kızı fark ettikten sonra, otomobilin camını kırarak araçtan çıkardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsı ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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