İhraç Edilen Teğmenler Geri Adım Atmıyor! Flaş İtiraz: Genelkurmay Başkanı Hakkında Yeni Hamle

Kara Harp Okulu mezuniyetindeki slogan ve yemin nedeniyle TSK’dan ihraç edilen teğmenler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında yaptıkları suç duyurusunun işleme konulmaması üzerine yeni bir adım attı. Başsavcılığın kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıyan teğmenler, sürecin yeniden incelenmesini talep etti.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve “subay yemini” eden 5 teğmen ile 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti.

TSK'dan ihraç edilen beş teğmen Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında 8 Ekim'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak başsavcılık suç duyurusunu işleme koymamıştı.

TEĞMENLERDEN FLAŞ İTİRAZ

Teğmenlerden yeni bir hamle geldi. Sözcü'den İlknur Yağumli'nin haberine göre teğmenler başsavcılığına itiraz etti. Başsavcılığın kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan teğmenler itiraz dilekçesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın gerçeği ortaya çıkmasını istemediğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Teğmenler dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu oylamasına müdahale ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kurulda ilk oylama 7/2 teğmenler lehine sonuçlandı.

Bayraktaroğlu'nun baskısıyla 5/4'e döndü ve ihraç kararı çıktı. Bu iddialar 8 Ekim'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı.

Kaynak: Sözcü

Etiketler
teğmenler TSK
