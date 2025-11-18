Telefonu İspanya’ya Gönderilmişti! Rojin Kabaiş Soruşturmasında Son Durum ne? Adalet Bakanı Tunç Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Genç kızın telefonu inceleme için geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada son durumu açıkladı.

Bakan Tunç, "Rojin Kabaiş'in cep telefonunun İspanya'ya gönderilmesi ile ilgili süreç devam ediyor şu anda gerekli görevlendirmelerde yapıldı İspanya ile bu konuda ki dayanışmamız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 25 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Genç kızın, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etti.

