Bahçeli 'TRT'de Yayınlansın' Demişti: Bakan Tunç'tan 'İBB Duruşmaları' Yanıtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşmasının ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

İBB duruşmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki ‘İBB duruşmaları TRT’de yayınlansın” çağrısına da yanıt verdi. Bakan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

Öte yandan Bahçeli'nin İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Tunç, "Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içindeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Ve çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapıla açıklamalar ve fesih kararı, silahları bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Büyük bir konsensus var Meclis'imizde. TBMM'de temsil edilen partilerimizin tamamına yakını görüşlerini ifade ediyor. Sayın Bahçeli'nin buügn ifade ettiği ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir” ifadelerini kullandı.

