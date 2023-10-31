İHH Başkanı Yıldırım: Cuma günü İncirlik Üssü'ne yola çıkacağız, kimse bize dur diyemez!

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, düzenlemiş olduğu basın açıklamasıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durmaması halinde Türkiye'nin her yerinden İncirlik Üssü'ne yürüyeceklerini ifade etti.

KİMSE BİZE "DUR" DEMESİN

Yıldırım, "Cuma günü yola çıkacağız. Sakın bize kimse 'dur' demesin. Filistin'de şu an 32 bin bina çökmüş durumda. Acilen ateşkes yapılıp, insani yardım koridorunun açılması lazım. Cuma günü binlerce araçla İncirlik'e doğru yürüyeceğiz. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Bunun için de dünya haklarına çok büyük görevler düşüyor. Devletlerin ve liderlerin çılgınlaştığı bir dönemdeyiz. Bunun için bütün dünyada 'Hakların kardeşliği' hareketini başlatacağız.

ABD, Türkiye'yi işgal etmek için etrafını tamamen çevirmiştir. Bunun en önemli koordinasyonu İncirlik ve Kürecik üzerinden yapılmaktadır. Biz şimdi dünyayı kurtarma peşindeyiz. Biz iyi insanların bir araya gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Şu anki mesele Filistin meselesi değildir; mesele dünyanın işgal edilmesi meselesidir. Siyonistler tarafından işgal edilen ABD'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin Avrupa devletlerinin kurtuluşunun başlangıç dönemidir.

AVRUPA VE ABD HALKINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM

Avrupa ve ABD halkına çağrıda bulunuyorum. Siyonizm sizi işgal etmiştir ve liderleriniz siyonist uşağıdır. Bunlar sadece Filistin'e bomba atmıyorlar sizi de sömürüyorlar. Siyonizm'in işgal ettiği en büyük Toprak Amerika halkının yaşadığı topraktır. Ey Amerika halkı! Ayağa kalkın ve hakkınızı arayın. Beyaz Saray'ın önüne gidin. 100 binlerce insanla İncirlik üssüne gideceğiz. Türkiye halkı ayağı kalkın ve binlerce insanla yola çıkın.

Evlerinizde durmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız, bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Bu nedenle İncirlik üssüne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından araçlarımızla İncirlik'e yürüyeceğiz. İncirlik üssünün etrafını kuşatacağız." dedi.

TBMM'ye çağrıda bulunan Yıldırım, "İncirlik ve Kürecik'in kapatılması için mecliste gündem yapın. Kim bunu gündeme getirirse ve buna olumlu oy verirse tarihin şanlı sayfasına ismini yazdıracaktır. İsrail bizim yaptırdığımız hastaneleri bombalayacak, bize gözdağı verecek biz İncirlik'i açık tutacağız. Yok öyle bir şey." ifadelerini kullandı.