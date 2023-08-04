İHD'nin çağrısı sonrası Valilik kentteki tüm protestoları yasakladı

Adana'da İnsan Hakları Derneği'nin Cumartesi Anneleri için yaptığı eylem çağrısı sonrası yasak kararı geldi.

Adana Valiliği, 5 Ağustos cumartesi günü kentteki tüm eylem ve protestoların yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde de sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından, “Basın Açıklaması” veya benzer isimler adı altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde; katılımcıların, bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gittikleri veya basın açıklaması sonrasında başka bir yere toplu olarak yürüyerek gittikleri, bu yürüyüşler sırasında pankart, döviz vb. açarak ve slogan atarak yaya ve araç trafiğinin kısmen veya tamamen engellediği, kamu huzur ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı gözlemlenerek tespit edilmiştir.

Özellikle halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina vb. kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklaması ile benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir.

İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla belirtilen konu veya dolaylı olarak aynı amaçla yapılacak eylem ve etkinlikler ile ilgili;

İlimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi hükümleri doğrultusunda 05/08/2023 günü saat 08.00’den başlayarak 05/08/2023 günü saat 23.59’a kadar 04/08/2023 tarih ve 75027471-5113(12470)/1982 sayılı Olur ile yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."