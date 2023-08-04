42 yıl aradan sonra: İBB ve DİSK arasında toplu iş sözleşmesi

İBB ve DİSK arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut.

42 yıl aradan sonra: İBB ve DİSK arasında toplu iş sözleşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi bugün törenle imzalandı.

Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, belediye iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ’de görev yapan 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesine imza attı.

İşçilerin de katıldığı imza töreni öncesinde, sırasıyla; DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan, Çerkezoğlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yaşanan sıkıntılar iktidarın beceriksiz yönetiminden kaynaklanıyor. Ülkemizde son yıllarda ortaya konulan kötü ekonomi yönetimi, bizi bugünlere getirmiştir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 45'TEN 40'A DÜŞECEK

Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmanın yanında, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair de bazı kazanımları eklediğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut.

Gerekli teknik ve adaptasyon çalışmalarını dikkate alarak, geçiş tarihini 1 Mart 2024 olarak belirledik. Bu çalışma standardını, ilgili diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmiş bulunuyoruz. İstanbul başta olmak üzere, tüm ülkede, benzer koşullarda çalışan tüm kadrolu veya şirket belediye çalışanlarının da bu standartlara sahip olması gereklidir. Hizmet-İş Sendikamızla da görüşmeleri süren İSPER, İSTAÇ, İSYÖN ve Ağaç AŞ toplu iş sözleşmeleriyle ilgili de karşılıklı olumlu tutumumuz ile sona geldiğimizi arkadaşlarımızdan takip ediyorum."

"BELEDİYELERDEKİ VARLIĞIMIZ, BİR MÜCADELE YOLDAŞLIĞI"

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da yaptığı konuşmada, “Bizim DİSK olarak belediyelerdeki örgütlülüğümüz ve varlığımız, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair, demokrasi mücadelesine dair bir mücadele yoldaşlığıdır da aynı zamanda. O yüzden çok önemli, o yüzden çok heyecanlıyız. Ve böylesi bir süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinin böylesi güzel bir tabloyla sonuçlanmasında emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün bürokratlar, bütün ekibi, şirketimizin Genel Müdürü ve sendikamızın Genel Başkanı ve bütün yönetici arkadaşlarım olmak üzere ve bu sözleşmeye emeğiyle kendi varlığını ortaya koyan tüm işçi arkadaşlarıma, mücadele yoldaşlarıma DİSK adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

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