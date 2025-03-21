Iğdır’da Süslü Yumurtalar Nevruz’a Renk Katıyor

Iğdır’da, asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı'nın geleneklerinden biri olan süslü yumurtalar, bu yıl da bayrama renk katıyor.

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Iğdır’da Süslü Yumurtalar Nevruz’a Renk Katıyor

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz, Türk kültüründe "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak büyük bir öneme sahiptir. Nevruzun kutlanmasında farklı adetler ve gelenekler ön plana çıkarken, en renkli geleneklerden biri de yumurta boyama geleneği.

KÖYLERDE YUMURTA BOYAMA GELENEĞİ

Köylerde, soğan kabukları ile pişirilen yumurtalar, kırmızımsı bir renk alıyor ve bayram ziyaretine gelen gençlere ve çocuklara hediye ediliyor. Bu gelenek, sokaklarda çocuklar ve gençlerin boyadıkları yumurtaları tokuşturup yarışmalarıyla devam ediyor.

"NEVRUZ ÇOCUKLARIN BAYRAMIDIR"

Melekli beldesinde yaşayan Asker Çevik, Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu belirterek, "Nevruzun önemli etkinliklerinden biri de çocuk bayramıdır. Bayram günü çocuklar evleri gezerek bayramlaşırlar, büyükler de çocuklara boyadıkları yumurtaları ve '7 levin' dediğimiz çerezleri hediye ederler." dedi.

ÇOCUKLARA YUMURTA VE ÇEREZ HEDİYESİ

Yahya Varol ise Nevruz’un özellikle çocuklar için sevinç kaynağı bir bayram olduğunu ifade ederek, "Bugün de soğan kabuğu ile pişirdiğimiz ve kızıla boyadığımız yumurtalar, meyve ve çerezlerle birlikte bayramlaşan çocuklara hediye ediliyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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