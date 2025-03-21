Bitlis'te Kapanan 80 Köy Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. 80 köy yolu, kar nedeniyle kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmaları başlattı.

75 PERSONEL VE 71 İŞ MAKİNESİYLE MÜCADELE

Ekipler, 75 personel ve 71 iş makinesiyle kapanan yolların kısa süre içinde açılması için yoğun bir çaba harcıyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Bitlis’te, yetkililer vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA