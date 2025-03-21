Beyşehir'de Av Yasağı Denetimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri devam ederken görevliler, durdurulan araçlarda kaçak avlanmış balık aradı.

Beyşehir'de Av Yasağı Denetimi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı popülasyonuna sahip alanlarından Beyşehir Gölü'ndeki balık neslinin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayan su ürünleri av yasağının ardından denetimlerini daha da sıkılaştırdı.

Beyşehir'de Av Yasağı Denetimi - Resim : 1

Yasak dönemde kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için yoğun bir çalışma sergileyen ekipler, mart ayında süren kış şartlarına rağmen mesaisini devam ettiriyor. Ekipler bu çerçevede Beyşehir Gölü kıyılarındaki avlak sahalarını kontrol ederken, perakende satış yerlerini denetime tabi tuttu. Su ürünleri av yasağının başlaması ile birlikte ekiplerin yol kontrolleri de yoğunlaştırıldı. Görevliler, durdurulan araçlarda kaçak avlanmış balık aradı.



Kaynak: İHA

Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı
Bitlis'te Kapanan 80 Köy Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor Bitlis'te Kapanan 80 Köy Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız