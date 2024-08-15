İETT'den Kadın Yolcular İçin Yeni Uygulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İETT, kadın yolcular için yeni bir uygulama başlattı. İETT otobüsleri saat 22.00'dan itibaren kadın yolcuları istedikleri yerde indirecek.

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İETT'den Kadın Yolcular İçin Yeni Uygulama

İstanbul'da 22.00'den itibaren geçerli olacak bu uygulama ile kadınlar, tüm İETT otobüslerinde güzergah üzerinde istedikleri yerde inebilecekler.

İETT'den yapılan açıklama şöyle:

"Kadın yolcularımız,

Tüm İETT araçlarında, Saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebiliyorlar. İstanbul’un her noktasında araçlarımızla gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Bu uygulama daha önce 2016'da da hayata geçirilmiş ancak bir süre sonra kalkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir süre önce kadınların gece istedikleri yerde inebilmesi imkanını getirmişti.

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