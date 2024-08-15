İşten Atılan Polonez İşçilerinin Eylemine Polisten Biber Gazlı Müdahale!

Polonez gıda fabrikasında işten çıkarılan işçilerin eylemleri sürüyor. Şirketin İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlüğü önünde açıklama yapmak isteyen işçilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Son Güncelleme:
İşten Atılan Polonez İşçilerinin Eylemine Polisten Biber Gazlı Müdahale!

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen işçilerden 13’ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100’den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

İşçiler, fabrika önünde başlattığı direnişi bugün 28’inci gününde İstanbul Ataşehir’deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. DİSK üyelerinin de destek verdiği eylem öncesi, açıklama yapmak için bölgede hazırlık yapan işçiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı.

"Baskılar bizi yıldıramaz" diye slogan atan işçilere polis biber gazı sıktı. O sırada sendika yöneticileri, "Çevik yapma, arkadaş yapma! Arkadaşlar yüklenmeyin!" diye uyarı yapıldı. Ancak açıklama öncesinde polisin biber gazlı müdahalesi önlenemedi.

Kaymakam İşten Atılan Polonez İşçilerini Azarladı: Şova Döktünüz!Kaymakam İşten Atılan Polonez İşçilerini Azarladı: Şova Döktünüz!Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İşçi Polis
Son Güncelleme:
'Kim Milyoner Olmak İster'de Para Ödülleri Artırıldı 'Kim Milyoner Olmak İster'de Para Ödülleri Artırıldı
Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek
Silivri'de Villa Baskını! 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi Silivri'de Villa Baskını! 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'