İETT otobüsü bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı!

Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir halinde olan İETT otobüsü, iddiaya göre, dönüş yapmak istediği esnada başka bir minibüs tarafından sıkıştırılınca yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Arnavutköy - Sultangazi yolunda iddiaya göre, 36 MC seferini yapan İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına geldiği esnada yanında seyir halinde olan minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Sıkışan araçlar birbirine çarparken çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü bariyerlere saplandı. İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi’ne giriş araç trafiğine kapatıldı. Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu.

Kaynak: İHA

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