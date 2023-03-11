Adana’da taksici gasp edildikten sonra öldürüldü!

Adana’da bir taksici öldürülüp kanala atılmış halde bulunurken, polis zanlısını yakaladı. Taksicinin gasp edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.

Son Güncelleme:
Adana’da taksici gasp edildikten sonra öldürüldü!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde iddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında ceset görüp polise haber verdi.

Polis olay yerine gelip sulama kanalından cesedi çıkartarak inceleme başlattı. Yapılan incelemede şahsın kafasından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis daha sonra öldürülen şahsın taksici Servet T. olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı gözaltına alındı.

GASP EDİLMİŞ

Taksicinin gasp edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Tavuk alırken görmezden gelinen tehlike. Eve zehir taşımayın. Tavuk alırken görmezden gelinen tehlike. Eve zehir taşımayın.
Yoğun talep: İstanbul’da 'deprem göçü' başladı! Yoğun talep: İstanbul’da 'deprem göçü' başladı!
İmamoğlu, Adana'yı ziyaret etti: 'Depremi halkımıza unutturmamalıyız' İmamoğlu, Adana'yı ziyaret etti
Ispanak tüketirken dikkat! Zehirleyen hatayı görmezden geliyorduk Ispanak tüketirken dikkat! Zehirleyen hatayı görmezden geliyorduk
Kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi Kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi
Erdoğan'a hakaretten ceza alan şarkıcı, Abdulkadir Selvi'nin teyze oğlu çıktı Erdoğan'a hakaretten ceza alan şarkıcı, Abdulkadir Selvi'nin teyze oğlu çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı! Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor
Mahkemeden emsal karar: EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi! EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi!
AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı
Reddedilmeyi asla kabul edemeyen üç burç belli oldu Reddedilmeyi asla kabul edemeyen üç burç belli oldu