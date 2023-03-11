Adana’da taksici gasp edildikten sonra öldürüldü!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde iddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında ceset görüp polise haber verdi.

Polis olay yerine gelip sulama kanalından cesedi çıkartarak inceleme başlattı. Yapılan incelemede şahsın kafasından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis daha sonra öldürülen şahsın taksici Servet T. olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı gözaltına alındı.

GASP EDİLMİŞ

Taksicinin gasp edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA