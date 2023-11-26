İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İDO'dan yapılan duyuruya göre yapılamayacak seferler şöyle;

11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy