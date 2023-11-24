İdare mahkemesi iptal etmişti: Akbelenliler kararı istinafa taşıdı

Yaşam savunucularının Akbelen Ormanı’nı korumak için açtığı ruhsat iptali davası idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Köylüler, avukatları aracılığıyla yürütmeyi durdurma talebiyle istinafa başvurdu.

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İdare mahkemesi iptal etmişti: Akbelenliler kararı istinafa taşıdı

Yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı’nı korumak için açtığı ruhsat iptali davasını idare mahkemesi tarafından iptal edilme kararını, yürütmeyi durdurma talebiyle istinafa taşıdı.

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için kıyıma başlandı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ağaç kesiminin tamamlandığı bölgede son bir haftadır da Zeytin Kanunu’nun aksine zeytinliklere yakın bir bölgede dinamit patlatılıyor. Köylüler ve yaşam savunucuları, Muğla İdare Mahkemesi’nin ruhsat iptali davasını reddetmesi üzerine avukatları aracılığıyla istinafa başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan başvuruda maden işletme ruhsatı ve işletme izninin yürütmesinin durdurulması istendi.

Avukat Arif Ali Cangı, “Bu kararın tutarlı bir yanı yok. Bölgenin maden olması, Milas-Ören arasını yaşanmaz bir hale getirecek. Su kaynakları yok olacak” dedi.

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