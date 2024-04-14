İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul için Ramazan Bayramı tedbirleri: Kente girişleri yasaklandı!

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

Karara göre, Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

Uygulama, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.