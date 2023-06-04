Rapor ortaya çıktı: Suç oranları patladı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapora göre geçen yıl ülkede adeta suç patlaması yaşandı.

Raporda yer alan bilgilere göre, asayiş suçları bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı. Sadece ülke nüfusunun yüzde 21’inin sorumluluk alanında bulunduğu Jandarma bölgelerinde, 2022 yılında 537 bin asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların 16 bin 177’si ise faili meçhul kaldı.

İSTİSMAR SUÇLARI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Jandarmanın raporunda en çarpıcı bölüm ise çocuk istismarına ilişkin oldu. Bir yılda 2 bin 102 ayrı çocuğa cinsel istismar suçunun işlendiği, ayrıca “Bin 834 ayrı reşit olmayanla cinsel ilişkin suçunun oluştuğu” ifade edildi. Sadece jandarma bölgesinde 73 bin 786 iş kazasının meydana geldiği 3 bin 481 şüpheli ölüm için de soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Suça sürüklenen çocuk sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 25 bin 994’e yükseldiği, suç mağduru çocuk sayısının da yüzde 8 oranında artarak 55 bin 439’a tırmandığı belirtildi.



Raporun, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olayları” başlıklı bölümünde ise sadece 2022’de 44 bin 260 kadının şiddete maruz bırakıldığı açıklandı.

SİLAHLANMA ARTTI

Jandarmaya 2019 yılında silah bulundurma ruhsatı için 13 bin 206 başvuru yapılırken 2020 yılında ise bu oran yüzde 34 artarak 17 bin 751’e çıkmıştı. Ülkede silahlanma o kadar hızlı arttı ki 2022 yılında yaklaşık 32 bin kişiye silah ruhsatı verildiği açıklandı. Böylece 2019’a göre jandarmadan silah ruhsatı alanların sayısı yüzde 150 artış gösterdi.



Öte yandan sık sık suç örgütleri ile ilişkili isimlerle görüşmesiyle gündem olan Orgeneral Arif Çetin’in yönettiği Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2019’da yayımladığı rapora göre polise ve orduya duyulan güven azalmıştı. Jandarmaya duyulan güven yüzde 5,7 gerilemişti.



Ayrıca emniyet ve orduya güvenenlerin oranında da büyük bir düşüş olmuştu.