Meteoroloji'den 27 kente uyarı sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış, sel, su baskını, heyelan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 27 il için sarı kodlu uyarı geldi. Kuvvetli yağış, sel, su baskını, heyelan

Meteoroloji'den 27 kente uyarı sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış, sel, su baskını, heyelan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, bu kentlerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den şiddetli sağanak için "sarı" alarm verilen iller şunlar:

"Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce."

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