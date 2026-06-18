İçişleri Bakanlığı Harita Paylaştı: Çok Sayıda İl İçin 'Sarı' Alarm

İçişleri Bakanlığı, çok sayıda şehir için 'sarı' kodlu uyarı yayınladı. Bugün aralarında Ankara, İzmir ve Konya'nın da bulunduğu bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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İçişleri Bakanlığı Harita Paylaştı: Çok Sayıda İl İçin 'Sarı' Alarm
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İçişleri Bakanlığı, yaklaşan tehlikeli hava dalgasına karşı vatandaşları resmi sosyal medya hesabı üzerinden harita paylaşarak uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verileri doğrultusunda hazırlanan listede, yurdun batı, iç ve doğu kesimlerinde ani hava değişimleri ve şiddetli yağışların kapıda olduğu bildirildi.

İŞTE 'SARI' KODLA UYARILAN O ŞEHİRLER VE BÖLGELER

Buna göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı ile Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Sağanak yağış Meteoroloji
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