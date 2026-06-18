İçişleri Bakanlığı Harita Paylaştı: Çok Sayıda İl İçin 'Sarı' Alarm

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İçişleri Bakanlığı, yaklaşan tehlikeli hava dalgasına karşı vatandaşları resmi sosyal medya hesabı üzerinden harita paylaşarak uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verileri doğrultusunda hazırlanan listede, yurdun batı, iç ve doğu kesimlerinde ani hava değişimleri ve şiddetli yağışların kapıda olduğu bildirildi.

İŞTE 'SARI' KODLA UYARILAN O ŞEHİRLER VE BÖLGELER

Buna göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı ile Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 18 Haziran 2026 Perşembe günü;



📍 İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç… pic.twitter.com/GVHQCi5BcC — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 18, 2026

'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA