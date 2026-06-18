Çanakkale'de Korkutan Orman Yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için uçak, helikopter ve onlarca arazözle bölgede zamana karşı büyük bir mücadele yürütülüyor.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de Korkutan Orman Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.

Çalışmaların anlık olarak insansız hava aracı (İHA) gözetiminde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Çanakkale Orman yangınları
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Plaj Magandalarına Bakanlık Freni! Denizde Sopalı Vahşete 3 Tutuklama Plaj Magandalarına Bakanlık Freni!
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Kaçırıldı! Başsavcılık Devrede İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Kaçırıldı!
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
CHP YDK'dan Kritik Viraj: Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor
Dizi Setinde Şok Operasyon! Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı Dizi Setinde Şok Operasyon! Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı
Altında Dengeleri Değiştiren Anlaşma: Gram Altın Rekor Seviyede Altında Dengeleri Değiştiren Anlaşma: Gram Altın Rekor Seviyede
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Formül Masada: İşte Kulisleri Hareketlendiren Rakam En Düşük Emekli Maaşında Yeni Formül Masada: İşte Kulisleri Hareketlendiren Rakam