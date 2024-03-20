İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi, 109 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde Mahzen-15 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik Mahzen-15 operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.