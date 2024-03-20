Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 5 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin de yakalandığı operasyonda 3 adet dedektör ile 23 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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