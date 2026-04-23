İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP Açıklaması: O Bana Kalsın

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP heyeti ile yaptığı görüşme hakkında “Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın” dedi.

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.

'O BANA KALSIN'

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile CAO Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş önceki gün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmüştü. Resepsiyonda, CHP heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Çiftçi, “Murat Bey zaten açıkladı onları. Orada zaten açıklamada da beyan ettiler. Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın” yanıtını verdi.

'HERHANGİ BİR REVİZE YOK'

Bakan Çiftçi, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren APP plaka denetimleri hakkında “Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Kanun şu an yürürlükte. Plakalarla ilgili zaten yönetmeliği de çıkardık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da Mayıs’ın sonunda çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Polis Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar da sorulan Bakan Çiftçi, “Benden önceki dönemde başlayan Polis Meslek Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili çalışma var. Şu anda hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde de arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar. Son şekli verilmedi daha. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mustafa Çiftçi
Ankara-Londra Hattında Yeni Dönem! İmzalar Atıldı Ankara-Londra Hattında Yeni Dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok 'Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri