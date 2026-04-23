Ankara-Londra Hattında Yeni Dönem! İmzalar Atıldı

Türkiye ile İngiltere arasında stratejik ortaklığı pekiştirmeyi, yakın diyalogla güçlenen iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlayan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandı.

ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI KAPSIYOR

Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerliyor.

Türkiye ve İngiltere, bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eş güdümle güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında.

Söz konusu Çerçeve Belgesi, güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

