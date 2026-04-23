Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 106. Açılış Yıldönümü Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TABİİ GÖRÜŞÜRÜZ, NİYE GÖRÜŞMEYELİM'

Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

'TIKANMA YOK'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yöneltilen soruya Erdoğan "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, aynı hızla devam ediyor. Tıkanma yok" mesajını verdi.

'MASA SAĞLAM MI?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra DEM'lilerle tokalaştı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a 'Masa sağlam mı?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Bakırhan'dan 'Masa sağlam' yanıtını alınca 'Durmak yok' karşılığını verdi.

Kaynak: DHA-İHA