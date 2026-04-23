Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Süreç Gayet Olumlu İlerliyor, Tıkanma Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması geldi. Erdoğan, "Süreç gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Tıkanma yok" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca CHP ile görüşme olasılığı ile ilgili olarak "Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Tabii ki görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 106. Açılış Yıldönümü Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TABİİ GÖRÜŞÜRÜZ, NİYE GÖRÜŞMEYELİM'

Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

'TIKANMA YOK'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yöneltilen soruya Erdoğan "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, aynı hızla devam ediyor. Tıkanma yok" mesajını verdi.

'MASA SAĞLAM MI?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra DEM'lilerle tokalaştı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a 'Masa sağlam mı?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Bakırhan'dan 'Masa sağlam' yanıtını alınca 'Durmak yok' karşılığını verdi.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Faili Meçhuller İçin 'Özel Tim': Adalet Bakanlığı’ndan Kritik Hamle Faili Meçhuller İçin 'Özel Tim'
Ankara-Londra Hattında Yeni Dönem! İmzalar Atıldı Ankara-Londra Hattında Yeni Dönem
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri