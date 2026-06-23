İçişleri Bakanı Çiftçi, Filistinli Mevkidaşını Ağırladı: 'Desteğimiz Sürecek'

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih'le Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de yaşanan insani kriz, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı.

Bakan Çiftçi, görüşmede yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımının devlet ve millet düzeyinde yüksek bir hassasiyet taşıdığını belirtti. Çiftçi, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar desteğin aynı kararlılıkla süreceğini ifade etti.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazze’de yaşananların “çağın en büyük insani trajedilerinden biri” olduğunu vurgulayan Çiftçi, sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği tablonun vicdan sahibi herkes için derin bir yara oluşturduğunu söyledi. Çiftçi, İsrail’in saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Lübnan ve İran’a uzanan gelişmelerin bölgesel barış ve güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğunu dile getirdi. Bu durumun, İslam ülkeleri arasında dayanışma ve ortak hareket etme ihtiyacını daha da artırdığını kaydetti.

DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin’e yönelik insani ve diplomatik desteğini sürdürdüklerini belirten Çiftçi, Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarının AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda devam ettiğini aktardı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 110 bin ton insani yardımın bölgeye ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Çiftçi ayrıca, Filistinli yetkililerle yürütülen işbirliği kapsamında güvenlik alanında eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetlerinin sürdüğünü, bugüne kadar 2 bine yakın Filistinli güvenlik personeline eğitim verildiğini ifade etti.

Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El Rih ise Türkiye’nin tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Filistin halkının barış ve adalet talebini yineledi. Hab El Rih, Türkiye’ye ve destek veren herkese teşekkür etti. Görüşme sonunda Filistinli Bakan, Mustafa Çiftçi’ye Mescid-i Aksa’nın sedeften yapılmış maketini hediye etti.