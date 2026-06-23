CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Partiden İstifa Etti

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ikinci milletvekili istifası yaşandı.

ÜMİT DİKBAYIR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Partiden ihraç edilmesi gündemde olan milletvekilleri listesinde adı geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

'KARARIMIN SEBEBİ CHP'NİN TARİHİ, TABANI YA DEĞERLERİ DEĞİLDİR'

Dikbayır, istifa kararını duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR



Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının… — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) June 23, 2026

17 HAZİRAN'DA DA NİMET ÖZDEMİR İSTİFA ETMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi