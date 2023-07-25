Ali Yerlikaya'dan Adana depremi açıklaması: Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesindeki deprem üzerine açıklama yaptı. Yerlikaya, "Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır” dedi.

Son Güncelleme:
Ali Yerlikaya'dan Adana depremi açıklaması: Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 08:44’te Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır” dedi.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Bugün saat 08.44’te Adana’mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Deprem Adana
Son Güncelleme:
İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi
51 dereceye balkonun camı dayanamadı, çatladı 51 dereceye balkonun camı dayanamadı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
En gizemli 4 burç.. Onların gizemini çözmek gerçekten olanaksız ve çok zor... En gizemli 4 burç.. Onların gizemini çözmek gerçekten olanaksız ve çok zor...
Whatsapp üzerinden gelen bu arama ve mesajlara dikkat! İstedikleri her şeyi yapabilirler Whatsapp üzerinden gelen bu arama ve mesajlara dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor Selçuk Geçer: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor! Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları' Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'