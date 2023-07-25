Ali Yerlikaya'dan Adana depremi açıklaması: Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 08:44’te Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır” dedi.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Bugün saat 08.44’te Adana’mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

Kaynak: AA