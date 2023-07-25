İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi. Operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bir matbaada sahte para basıldığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramada, 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon 942 bin 50 sahte dolar ile 100 dolar ebadının sığdığı toplamda 12 bin sayfadan oluşan ve 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt ele geçirildi.

Dolar basımında kalıp olarak kullanıldığı değerlendirilen 8 materyal, 3 parçadan oluşan üzerinde sahte para üzerine eklenmek üzere hologramların bulunduğu şeffaf naylonun ele geçirildiği operasyonda, 2 banka çeki, kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar ve 2 hard disk, 3 flash bellek, 2 mor ışık, 19 yazıcı ve tarayıcı ile çok sayıda toner, kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, Benjamin Franklin silueti bulanan baskı kalıbı, 6 kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal maddeye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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