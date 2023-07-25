51 dereceye balkonun camı dayanamadı, çatladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gölgede termometre 21 dereceyi gösterirken bir evin camı şiddetli sıcağa dayanamayıp çatladı.

Son Güncelleme:
51 dereceye balkonun camı dayanamadı, çatladı

Yurt geneli sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Nusaybin ilçesinde İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı. Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.

Mardin’de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, "Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hava Durumu
Son Güncelleme:
Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu! Halüsinasyon görüyorlar... Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor Selçuk Geçer: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor! Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları' Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'