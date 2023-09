Yerlikaya duyurdu: 11 ilde 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilde narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X’den yaptığı ilk açıklamada, Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir tacirinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Emniyet ve Jandarma Narkotik suçlarla mücadele ekiplerimizce, Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı. 10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.”

"NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NCA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 23 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, bir operasyon haberini de Niğde’den verdi. Yerlikaya, Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 23 uyuşturucu ticareti yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bunlardan 21'inin tutuklandığını belirten Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Niğde İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonlarda 23 zehir taciri yakalandı. Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi. 23 zehir taciri yakalandı. Yakalanan zehir tacirlerinden 21’i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.”

Kaynak: ANKA