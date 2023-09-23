Niğde’de 23 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde’de 23 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını 21’inin ise tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 23 uyuşturucu satıcısının yakalandığını ve 21’inin ise tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi. 23 zehir taciri yakalandı. Yakalanan zehir tacirlerinden 21‘i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA