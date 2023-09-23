AKP'li belediye başkanı kendi vakfına böyle kıyak geçti: 'Meclis'e bilgi verilmiyor'

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kendisinin kurduğu vakıfla işbirliği yaparak bina tahsis edecek.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, meclise sunulan teklifte belediye ile Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın işbirliği yapması için yetki istendi. Teklifte, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın belediyeye başvurarak, “Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi’nde bulunan ahşap dükkânın Üsküdar halkına sosyal, kültürel ve sanatlar faaliyetler alanlarında hizmet sunmak amacıyla ortak, işbirliği protokolü kapsamında kullanmayı” talep ettiği belirtildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, imzasının da yer aldığı teklifte, Klasik Türk Sanatları Vakfı ile belediyenin birlikte yürütecekleri çalışmaları gerçekleştirmek ve gerekli kararları almak için yetki istendi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Belediye Başkanı Türkmen, “Biz Üsküdar’da birçok dernek ile işbirliği yapıyoruz. Klasik Türk Sanatları Vakfı da belediyenin gönderdiği vatandaşlara yardımcı oluyor, kurslar düzenliyor” dedi. Türkmen, yönettiğiniz belediye ile yöneticisi olduğunuz vakıf arasında işbirliği yapmanız etik mi sorusuna da “Burada yasal olarak bir sıkıntı yok. Çünkü bir ticari amaç yok. Burada tamamen sanatsal faaliyetler var” yanıtını verdi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Ayça Mete, karara tepki göstererek şunları söyledi: “Belediye Meclisi’ne hukuka, kanunlara aykırı birçok madde getirildi. Bunlarda biri de Klasik Türk Sanatları Vakfı ile işbirliği protokolü. Türkmen işbirliği protokollerinin içeriğiyle ilgili Meclis’e hiçbir zaman bilgi vermiyor. Şimdi de belediye, kendi gayrimenkulünü bu vakfa kültür ve sanat faaliyetleri için veriyor. Yani 3 bin personeli olan belediye, kültür ve sanat faaliyetlerini kendisi yapmıyor ve bu vakfa yaptırıyor. Türkmen, Üsküdar Belediyesi’ni kendi malı gibi yönetiyor. Belediye Meclis toplantıları canlı yayınlansa Türkmen ve AKP hiçbir zaman Üsküdar’da seçim kazanamaz. Bir Belediye Başkanı’nın kurucusu olduğu vakfa gayrimenkul vermesi utanılacak bir harekettir.”