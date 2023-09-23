Konya'da 2 tır çarpıştı: Bir ölü bir yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Konya'da 2 tır çarpıştı: Bir ölü bir yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi civarında, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Cihan Şen idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce refüje daha sonra savrularak karşı şeride geçen tır karşı yönden gelen M.V.M. yönetimindeki mısır yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cihan Şen olay yerinde hayatını kaybederken, M.V.M. yaralandı. Kaza sonrası, Ereğli Karapınar Kara yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı.

Tır sürücüsü Cihan Şen’in cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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