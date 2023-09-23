MEB'den Türkçe kararı: 70 ortalamayı tutturamayan sınıf geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin konuştu.

Tekin, bazı derslerin ortalamanın üstünde olması gerektiğini vurgulayarak, “Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

Tekin kamuoyundan tepki çeken açık lise kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tekin, şunları söyledi:

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak"

ÖĞRETMENLİK MÜLAKATI ÜZERİNE

Öğretmenlerin atama aşamasında karşılaştıkları mülakatla ilgili konuşan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen atamalarıyla ilgili mevcut mevzuatta kanun diyor ki KPSS puanını, sonrasında 3 katı aday mülakata davet edilir ve mülakat notuna göre atama yapılır diyor. Böyle bir mevzuat varken üstüme düşen görevi yapmam gerekiyor. Sadece mülakat notuyla atama yapılmasını doğru bulmadık. Yüzde 100 mülakat etkisini yarıya düşürüyoruz dedik. Adalet, şeffaflık ve benzeri konularda tedirginliği olan kişilere de bir garanti verdim. Ne tür tedbirler alabiliriz diye oturduk. Dedik ki mülakat komisyonlarını oluştururken alana vakıf, tecrübeli öğretmenlerimiz olsun, uzman ve başöğretmenlerin yer aldığı bir komisyon kurmamız gerektiğine karar verdik.



Madem adaletle ilgili endişelerin olmaması için çaba sarf ediyoruz aday kendisine ait jüriyi bilmezse dolayısıyla torpil yapacak bir ortamı da oluşturamayacak. Dolayısıyla aday kendi mülakatında bulunacak jüri üyelerinin kim olduğunu bilmeyecek. Komisyon üyeleri de önüne gelecek adayın kim olduğunu bilmeyecek. Komisyon üyelerine sadece numara vereceğiz.



Dedi ki aday ben çok başarılıydım ama hakkım yendi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayalım diye aday mülakat esnasında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtı sınavın son kısmında bir kağıda yazsın. 'Bana şu soru soruldu ben de şöyle cevap verdim.' diye altına yazsın ve komisyona teslim etsin. Bu da bir tedbir. Bir başka tedbir de dedik ki kamera kaydı olsun. Bir de açık çek veriyorum. Bu konuda fikri olan siyasetçi, sendikacı, gazeteci, sosyal medyadan laf atmak yerine bana desin ki 'Siz şu tedbiri alırsanız içimiz rahat edecek.' Onu da söylesin bana bunu da koyalım müfredata."