Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya, 10 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde yapılan operasyonlarda 49 uyuşturucu tacirinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada bir açıklama yapan Yerlikaya, Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu

Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz" duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Uyuşturucu Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi
Muhbirlik meslek oldu, GİB para dağıttı! Muhbirlik meslek oldu, GİB para dağıttı!
Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik
Birçok emekli yaşamak için tercih ediyor! En çok göç alan 4 ilçe Birçok emekli yaşamak için tercih ediyor! En çok göç alan 4 ilçe
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Erken emekli olabilirler! SGK Uzmanı duyurdu: Erken emekli olabilirler!
Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun! Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler
Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı!
Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi