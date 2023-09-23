Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde uyuşturucu operasyonu
Bakan Yerlikaya, 10 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde yapılan operasyonlarda 49 uyuşturucu tacirinin yakalandığını duyurdu.
Sosyal medyada bir açıklama yapan Yerlikaya, Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu
Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz" duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem