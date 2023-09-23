Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu

Ankara'da atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için bulunan dış kaynaklı kredi Erdoğan'ın dahi onayını almasına rağmen, ABB Meclis'inde Cumhur İttifkakı partilerinin oylarıyla reddedildi.

Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu

Ankara’da bulunan en büyük atıksu arıtma tesisi olan Tatlar’ın kapasitesini artırma projesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından uygun koşullu dış kredi bulundu.

ABB’nin bu projesi Cumhurbaşkanlığı 2023 Yatırım Programı’nda da yer aldı. Ancak, Erdoğan’ın dahi onayladığı kredi, ABB Meclis’inde AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Mansur Yavaş, reddi veto etti. Şimdi kredinin talebinin kabulü iki aydır öteleniyor.

Bu arada, kredi kullanılamadığı için proje durduruldu. Finanse etmeyi kabul eden Uluslararası Finans Kurumu ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından ASKİ'ye yazılan yazıda, sürecin uzaması durumunda kredinin başka işlerde kullanılacağı belirtildi. Süreç uzarsa 37,4 milyon dolarlık ilave yük gelebilir. Proje uygulanamazsa sorumlular hakkında ceza verilebilir. Çevreyi kirletenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası kesilebiliyor.

ODTÜ ve Türkiye Su Enstitüsü'nün raporlarında, sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yatırımın gerekli olduğu kaydediliyor. Tesiste kapasite yetersizliğinden ötürü arıtılamayan atıksu Ankara çayına karışıyor, buradan Sakarya nehrine bağlanarak, İstanbul'un suyunu etkiliyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Mansur Yavaş
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Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi