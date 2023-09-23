Depremzedelere zulüm bitmiyor: 'Bizi sokağa atıyorlar'

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından İzmir Bayraklı’daki konteyner kentte kalan yurttaşlar ay sonuna kadar tahliye edilmek isteniyor.

Bayraklı Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner imzasıyla depremzedelere iletilen tebligatta Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi’nin 30 Eylül’de kapatılacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: “Konteynerinizi 30 Eylül 2023 tarihi itibari ikinci bir yazışmaya mahal vermeden demirbaş eşyaları ile birlikte teslim ederek çıkış işlemlerinizi yaptırmanız gereklidir. Konteynerinizi size verilen süre içinde tahliye etmemeniz durumunda tahliye ile ilgili gerekli işlemler yönetim birimince gerçekleştirilecektir.”

‘BU BÜYÜK BİR DARBE’

BirGün’den Berkay Sağol’un haberine göre, tahliye yazısına tepki gösteren depremzedeler, gidebilecekleri herhangi bir yer gösterilmeden kararın iletilmesine tepki gösterdi.

Konteyner kentte kalan Hatay Defneli depremzede Sabahat, şunları söyledi: “Mart ayında ilk yerleştiğimizde ‘Burada iki yıl kalabilirsiniz’ dediler. Şimdi ise ‘30 Eylül’e kadar burayı boşaltın’ diyorlar. Biz dilenci değiliz. Şu anda bir çözüm önerisi bekliyoruz. Bize ‘İsterseniz memleketinize dönün’ diyorlar. Memleketimizde bir hayat kurabilecek olsak zaten dönerdik. Çaresiziz.”

Yaklaşık 6 aydır konteynerde kalan bir depremzede olan Çiçek Ş. de “İzmir Valiliğine gittim görüştüm ‘Birkaç ay 3 bin TL ile destek oluruz ama sonra başının çaresine bak’ dediler. 3 bin TL’ye nerede ev bulacağım” diye sordu. Maraş’ın Pazarcık ilçesinden gelen Mehmet Sandal ise ay sonuna kadar alandan ayrılamayacaklarını söyledi. İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşam mücadelesi veren afetzedeler tahliye krizi yaşamıştı. Maraş’ta meydana gelen büyük felaketin ardından alandaki konteynerler Maraş’taki depremzedelere tahsis edilmişti.

VERİLEN SÜRE DOLMUŞ

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, mart ayından bu yana depremzedelere ev sahipliği yapan Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanının Katarlılara satılacağı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Yücel’in Katarlılara satılıp satılmayacağı sorusuna yanıt verilmezken kampın duvarlarına “Depremzedelerin tahliyesi için son gün 22 Eylül” yazısı asıldığı öğrenildi. Yücel şunları söyledi:

“Herhangi bir satış söz konusu değilse neden depremzedeler tahliye ediliyor? TSK’ye hizmet veren İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı askeri kamp alanı, Mart 2023’ten bu yana depremzedelerimiz kalmaktadır. Depremzedeleri buraya İzmir Valiliği yerleştirdi. Şimdi Valilik ‘Çıkın’ diyor. Üstelik çözüm üretmeden ve hiçbir yol göstermeden.”