İBB'den 'oltalama' uyarısı: 'Mezarlıklar Dairesi' mesajına dikkat

İBB, İstanbulluları telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak gönderilen mesajlara karşı uyardı

İBB'den 'oltalama' uyarısı: 'Mezarlıklar Dairesi' mesajına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent sakinlerini 'oltalama' tekniği kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş gibi görünen kısa mesajın sahte olduğu vurgulandı. "E devlet kapısı şifrenizle giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen giriş yapınız" yazan ve bir link verilen mesaja ilişkin uyarıda "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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