İBB Yurt Sonuçları Açıklandı

16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvuruları alan İBB yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar yurt.ibb.istanbul sitesinden öğrenilebilecek.

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İBB Yurt Sonuçları Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları bugün açıklandı.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurtsonuc.ibb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de yurt.ibb.istanbul internet sitesinden duyurulacak.

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